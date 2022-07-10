Сын челябинского экс-губернатора отбирает акции у фирмы из ОАЭ

11 июля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В интересах Александра Дубровского (в центре) действует его финансовый управляющий Фото: Илья Московец © URA.RU Финансовый управляющий Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требует признать недействительной сделку купли-продажи ценных бумаг между Дубровским-младшим и компанией из Арабских Эмиратов. Акции выпущены фирмой, с которой кредиторы требуют порядка 2 млрд рублей. «Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать расторгнутым с 25 июня 2022 года договор купли-продажи акций от 25 июня 2019 года, заключенного между Дубровским Александром Борисовичем и компанией „Эйбридж ИнвестХолдинг ИНК“. Признать право собственности Дубровского на 166 890 акций АО „Производственное объединение Монтажник“ и обязать компанию Эйбридж Инвест Холдинг ИНК. Возвратить Дубровскому Александру Борисовичу 166 890 акций АО „Производственное объединение Монтажник“», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU) о принятии иска к рассмотрению. ПО «Монтажник» признано банкротом, кредиторы пытаются взыскать с фирмы порядка 2 млрд рублей. Эксперты рынка считают попытку отменить сделку возможностью для Дубровского-младшего избежать вытекающих из этого проблем, поскольку его требуют привлечь к субсидиарной ответственности. Саму компанию семья экс-губернатора приобрела в 2018 году, когда оборот «Монтажника» превышал 7 млрд рублей в год. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. После этого проект заморозили и возбудили уголовное дело. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании, не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Финансовый управляющий Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требует признать недействительной сделку купли-продажи ценных бумаг между Дубровским-младшим и компанией из Арабских Эмиратов. Акции выпущены фирмой, с которой кредиторы требуют порядка 2 млрд рублей. «Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать расторгнутым с 25 июня 2022 года договор купли-продажи акций от 25 июня 2019 года, заключенного между Дубровским Александром Борисовичем и компанией „Эйбридж ИнвестХолдинг ИНК“. Признать право собственности Дубровского на 166 890 акций АО „Производственное объединение Монтажник“ и обязать компанию Эйбридж Инвест Холдинг ИНК. Возвратить Дубровскому Александру Борисовичу 166 890 акций АО „Производственное объединение Монтажник“», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU) о принятии иска к рассмотрению. ПО «Монтажник» признано банкротом, кредиторы пытаются взыскать с фирмы порядка 2 млрд рублей. Эксперты рынка считают попытку отменить сделку возможностью для Дубровского-младшего избежать вытекающих из этого проблем, поскольку его требуют привлечь к субсидиарной ответственности. Саму компанию семья экс-губернатора приобрела в 2018 году, когда оборот «Монтажника» превышал 7 млрд рублей в год. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. После этого проект заморозили и возбудили уголовное дело. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании, не комментируют.