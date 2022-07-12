Daily Mirror: президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

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Готабая Раджапакса официально покинет свою должность 13 июля Фото:

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

«Президент Готабая Раджапакса вчера подписал заявление об отставке, датированное 13 июля, и завтра спикер парламента публично объявит об этом нации. Раджапакса все еще находится в стране под защитой вооруженных сил», — пишет Daily Mirror.

Ранее из-за глубокого экономического кризиса в Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Толпа митингующих захватила резиденцию президента. 20 июля в стране будет избран новый лидер, пишет RT.

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror. «Президент Готабая Раджапакса вчера подписал заявление об отставке, датированное 13 июля, и завтра спикер парламента публично объявит об этом нации. Раджапакса все еще находится в стране под защитой вооруженных сил», — пишет Daily Mirror. Ранее из-за глубокого экономического кризиса в Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Толпа митингующих захватила резиденцию президента. 20 июля в стране будет избран новый лидер, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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