Daily Mirror: президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Готабая Раджапакса официально покинет свою должность 13 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

«Президент Готабая Раджапакса вчера подписал заявление об отставке, датированное 13 июля, и завтра спикер парламента публично объявит об этом нации. Раджапакса все еще находится в стране под защитой вооруженных сил», — пишет Daily Mirror.

Ранее из-за глубокого экономического кризиса в Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Толпа митингующих захватила резиденцию президента. 20 июля в стране будет избран новый лидер, пишет RT.