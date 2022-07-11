Десятки тысяч православных со всей страны едут в Екатеринбург

Традиционный крестный ход пройдет в ночь с 16 на 17 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 12 по 20 июля в Екатеринбурге пройдет празднование «Царских дней», в рамках которого традиционно состоится крестный ход, международный православный форум и фестиваль православной культуры. Также в программу впервые включат Всемирный русский народный собор. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

«Сегодня в Екатеринбурге начинается празднование „Царских дней“ — десятки тысяч паломников со всей страны приедут в Екатеринбург на главное богослужение и крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, которые пройдут с 16 на 17 июля», — сообщает Фонд святой Екатерины. Все мероприятия проводятся при его поддержке.

Также пресс-служба рассказала, что впервые за 14 лет в Екатеринбурге состоится Екатеринбургский региональный общественный форум Всемирного русского народного собора. «Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, основатель телеканала „Царьград“ Константин Малофеев и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова выступят с темой „Православие и мир в XXI веке“», — рассказали в фонде.

Программа «Царских дней» стартует 12 июля со встречи с кандидатом исторических наук, председателем Пермского отделения ИППО Дмитрием Софьиным, который выступит с темой «Дневники Великого Князя Сергея Александровича как исторический источник». Начало мероприятия в 17.30 в конференц-зале центра «Царский» (ул. Царская, 8), вход свободный Те, кто не успеют попасть на встречу, смогут посмотреть онлайн-трансляцию встречи на YouTube-канале культурно-просветительского центра «Царский».

В 19.00 в концертном зале исторического парка «Россия — моя история. Свердловская область» пройдет творческая встреча с Евгением Минулиным — автором медиа-проекта «Екатеринбургские останки». «За» и «против». Ответы на неудобные вопросы». Вход также будет свободным для всех желающих. В это же время в конференц-зале центра «Царский» состоится музыкальный вечер «Царская тема в русской опере», где выступят заслуженная артистка РФ Ирина Наумова и лауреат международных конкурсов Анна Маркова. Попасть на концерт можно будет по билету. Пожертвование за билет будут принимать перед началом мероприятия.

В 2021 году три тысячи человек приняли участие в Божественной литургии, которая является главным событием Царских дней в Екатеринбурге. Ее возглавили восемь владык РПЦ. Крестный ход в Царские дни состоялся, несмотря на то, что официально был отменен властями из-за пандемии коронавируса.

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