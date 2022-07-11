В пермской деревне в реке утонул 12-летний ребенок

Девочка утонула в реке во время купания с подружками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Уразметьево (Пермский край) утонула 12-летняя девочка. Она ушла с подружками купаться на реку Ирень и в назначенное время не вернулась домой. Об этом сообщает информационный портал Октябрьского городского округа Prochat на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«11 июля в 17:04 на номер 112 от жительницы Уразметьево поступило сообщение о том, что девочка ушла с подружками купаться на реку Ирень. Позже стало известно, что в какой-то момент девочка пропала из их поля зрения. Девочки растерялись, побежали ниже по реке, где в это время находились ребята постарше. Когда стало понятно, что девочка утонула, люди подняли тревогу», — говорится в сообщении.

По данным издания, тело девочки было обнаружено поздним вечером в 50 метрах от места купания. Известно, что ребенок пошел купаться на реку с разрешения матери, которая осталась дома присматривать за двухлетним сыном. Всего в семье было трое детей, старший сын живет и работает в Перми. Отец сейчас находится на рабочей вахте. В деревне семью характеризуют с положительной стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что 12-летняя девочка утонула в реке Чусовая в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.