В пермской деревне в реке утонул 12-летний ребенок

В деревне Уразметьево (Пермский край) утонула 12-летняя девочка. Она ушла с подружками купаться на реку Ирень и в назначенное время не вернулась домой. Об этом сообщает информационный портал Октябрьского городского округа Prochat на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«11 июля в 17:04 на номер 112 от жительницы Уразметьево поступило сообщение о том, что девочка ушла с подружками купаться на реку Ирень. Позже стало известно, что в какой-то момент девочка пропала из их поля зрения. Девочки растерялись, побежали ниже по реке, где в это время находились ребята постарше. Когда стало понятно, что девочка утонула, люди подняли тревогу», — говорится в сообщении.
По данным издания, тело девочки было обнаружено поздним вечером в 50 метрах от места купания. Известно, что ребенок пошел купаться на реку с разрешения матери, которая осталась дома присматривать за двухлетним сыном. Всего в семье было трое детей, старший сын живет и работает в Перми. Отец сейчас находится на рабочей вахте. В деревне семью характеризуют с положительной стороны.
Ранее URA.RU сообщало, что 12-летняя девочка утонула в реке Чусовая в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.
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В деревне Уразметьево (Пермский край) утонула 12-летняя девочка. Она ушла с подружками купаться на реку Ирень и в назначенное время не вернулась домой. Об этом сообщает информационный портал Октябрьского городского округа Prochat на своей странице в соцсети «Вконтакте». «11 июля в 17:04 на номер 112 от жительницы Уразметьево поступило сообщение о том, что девочка ушла с подружками купаться на реку Ирень. Позже стало известно, что в какой-то момент девочка пропала из их поля зрения. Девочки растерялись, побежали ниже по реке, где в это время находились ребята постарше. Когда стало понятно, что девочка утонула, люди подняли тревогу», — говорится в сообщении. По данным издания, тело девочки было обнаружено поздним вечером в 50 метрах от места купания. Известно, что ребенок пошел купаться на реку с разрешения матери, которая осталась дома присматривать за двухлетним сыном. Всего в семье было трое детей, старший сын живет и работает в Перми. Отец сейчас находится на рабочей вахте. В деревне семью характеризуют с положительной стороны. Ранее URA.RU сообщало, что 12-летняя девочка утонула в реке Чусовая в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.