МИД РФ обвинил США в развязывании ядерной войны

12 июля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

США ходят по грани открытой войны с Россией, считают в МИДе Фото: Сергей Русанов © URA.RU США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте. «Обратили внимание на недавние враждебные к России комментарии премьер-министра Японии Ф.Кисиды, включая его тенденциозные высказывания по тематике ядерного оружия. Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав», — говорится в сообщении МИДа. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием, сообщает телеканал 360. Глава государства отметил, что страна готова применить его только для защиты своего суверенитета. В МИД РФ также подчеркнули, что со стороны России никогда не звучало никаких ядерных угроз, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте. «Обратили внимание на недавние враждебные к России комментарии премьер-министра Японии Ф.Кисиды, включая его тенденциозные высказывания по тематике ядерного оружия. Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав», — говорится в сообщении МИДа. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием, сообщает телеканал 360. Глава государства отметил, что страна готова применить его только для защиты своего суверенитета. В МИД РФ также подчеркнули, что со стороны России никогда не звучало никаких ядерных угроз, пишет RT.