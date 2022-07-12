В России подтвердили первый случай оспы обезьян

В России появилась оспа обезьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора.

«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все люди, которые контактировали с зараженным, уже помещены под наблюдение. Медики оказывают им необходимую помощь.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. 2 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вирус может скоро появиться в России. РФ уже ведет разработку лекарства от нового вируса, пишет «Национальная служба новостей».