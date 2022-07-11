Жителям Копейска предложили погасить долги по ЖКХ работой

Долги за коммуналку можно погасить покосом травы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Копейска Челябинской области, задолжавшим за коммунальные услуги, предлагают погасить долги работой. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Речь идет о теплоснабжающей организации «ПКП Синергия».

«Перечень услуг, которые организация примет в счет погашения, обширен. Это покрасочные и штукатурно-малярные работы, уборка территории, погрузочно-разгрузочные работы, мойка окон, полов, настилов. Также среди видов работ — покос травы, вырубка кустарников вдоль теплотрасс, очистка теплотрасс от мусора, грязи, строительные работы, изоляционные работы на теплотрассах и другое», — отметил читатель группы во «ВКонтакте» «Копейск (В)Теме».

В организации заявили, что в зависимости от выбранной жильцом работы, в течение одной-двух недель можно либо списать пени, либо вообще закрыть долг. Горожане отнеслись к такому предложению негативно, так как считают, что не платят по долгам асоциальные лица и ждать от них хорошего результата не стоит.

«Вот и результат работ будет соответствующий… Не платят, алкаши и ленивые в большем количестве. Эти люди не желают работать для себя. Вопрос будут ли они выполнять бесплатно работу „за долг по ЖКХ“?» — отметил пользователь паблика.

Ранее «ПКП Синергия» предложила отработать долги жителям Кушвы в Свердловской области. Обращение было адресовано жильцам дома, где накопилась общая задолженность в 156 607 рублей.