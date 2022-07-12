Тюменцы не могут попасть в аквапарк из-за жителей Кургана и ЯНАО

12 июля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Жители соседних областей приезжают в Тюмень, чтобы попасть в аквапарк «ЛетоЛето» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы не могут попасть в местный аквапарк «ЛетоЛето» из-за наплыва жителей Кургана, Челябинска и ЯНАО, которые решили провести свой отпуск на юге области. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «В „ЛетоЛето“ каждый день очень много посетителей. В вечернее время попасть туда нереально: очереди — огромные. Парковка рядом с аквапарком забита автомобилями с ямальскими, челябинскими и курганскими номерами. Еще много машин из Екатеринбурга и ХМАО», — пояснила одна из тюменок в разговоре с URA.RU. Другой тюменец в разговоре с агентством отметил, что очереди можно наблюдать и внутри аквапарка. «Чтобы прокатиться на экстремальных горках, приходится стоять в очереди по 15—20 минут. Это очень долго. Такая же история с бистро в „ЛетоЛето“. Если хочешь перекусить, придется постоять в огромной очереди. Это очень неудобно», — рассказал он в разговоре с агентством. В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень готовится принять тысячи туристов из ХМАО. При этом северяне предпочитают снимать жилье ближе к аквапарку и термальным источникам.

Тюменцы не могут попасть в местный аквапарк «ЛетоЛето» из-за наплыва жителей Кургана, Челябинска и ЯНАО, которые решили провести свой отпуск на юге области. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «В „ЛетоЛето“ каждый день очень много посетителей. В вечернее время попасть туда нереально: очереди — огромные. Парковка рядом с аквапарком забита автомобилями с ямальскими, челябинскими и курганскими номерами. Еще много машин из Екатеринбурга и ХМАО», — пояснила одна из тюменок в разговоре с URA.RU. Другой тюменец в разговоре с агентством отметил, что очереди можно наблюдать и внутри аквапарка. «Чтобы прокатиться на экстремальных горках, приходится стоять в очереди по 15—20 минут. Это очень долго. Такая же история с бистро в „ЛетоЛето“. Если хочешь перекусить, придется постоять в огромной очереди. Это очень неудобно», — рассказал он в разговоре с агентством. В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень готовится принять тысячи туристов из ХМАО. При этом северяне предпочитают снимать жилье ближе к аквапарку и термальным источникам.