Тюменцы не могут попасть в аквапарк из-за жителей Кургана и ЯНАО

Тюменцы не могут попасть в местный аквапарк «ЛетоЛето» из-за наплыва жителей Кургана, Челябинска и ЯНАО, которые решили провести свой отпуск на юге области. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.
«В „ЛетоЛето“ каждый день очень много посетителей. В вечернее время попасть туда нереально: очереди — огромные. Парковка рядом с аквапарком забита автомобилями с ямальскими, челябинскими и курганскими номерами. Еще много машин из Екатеринбурга и ХМАО», — пояснила одна из тюменок в разговоре с URA.RU.
Другой тюменец в разговоре с агентством отметил, что очереди можно наблюдать и внутри аквапарка. «Чтобы прокатиться на экстремальных горках, приходится стоять в очереди по 15—20 минут. Это очень долго. Такая же история с бистро в „ЛетоЛето“. Если хочешь перекусить, придется постоять в огромной очереди. Это очень неудобно», — рассказал он в разговоре с агентством.
В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень готовится принять тысячи туристов из ХМАО. При этом северяне предпочитают снимать жилье ближе к аквапарку и термальным источникам.
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