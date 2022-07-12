Кремль поддержал идею создания отрядов добровольцев на Украине

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
В Кремле уважают порывы ехать добровольцами на Украину, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле с уважением и положительно относятся к идее формирования отрядов добровольцев на Украину. Так пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко о подготовке добровольческого отряда «Тигр» для участия в спецоперации.

«Речь идет об исключительно добровольной инициативе, которая заслуживает самой высокой оценки. Не знаю деталей, но надеюсь, что сам губернатор останется руководителем регионом», — сказал Песков во время общения с журналистами.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.

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В Кремле с уважением и положительно относятся к идее формирования отрядов добровольцев на Украину. Так пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко о подготовке добровольческого отряда «Тигр» для участия в спецоперации. «Речь идет об исключительно добровольной инициативе, которая заслуживает самой высокой оценки. Не знаю деталей, но надеюсь, что сам губернатор останется руководителем регионом», — сказал Песков во время общения с журналистами. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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