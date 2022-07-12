В Кремле с уважением и положительно относятся к идее формирования отрядов добровольцев на Украину. Так пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко о подготовке добровольческого отряда «Тигр» для участия в спецоперации.
«Речь идет об исключительно добровольной инициативе, которая заслуживает самой высокой оценки. Не знаю деталей, но надеюсь, что сам губернатор останется руководителем регионом», — сказал Песков во время общения с журналистами.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.
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