11 июля 2022

Полиция подсчитала ущерб от поджога поезда в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
При пожаре также пострадало личное имущество пассажиров Фото:

Ущерб от пожара, который произошел в вагоне пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, оценили в миллион рублей. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«В результате действий злоумышленника был поврежден вагон поезда, принадлежащий АО „ФПК“ Уральский филиал РЖД, а также личное имущество пассажиров. Сумма причиненного материального ущерба свыше 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что против обвиняемого в поджоге завели уголовное дело по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК) и хулиганство (ч.2 ст. 213 УК). Отмечается, что правоохранители сразу установили личность подозреваемого. Им оказался один из пассажиров поезда — ранее многократно судимый 38-летний житель Пермского края.

Ранее сообщалось, что «Федеральная пассажирская компания» раскрыла детали поджога вагона в пассажирском поезде. Подозреваемый сначала угрожал попутчикам и персоналу физической силой.

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Ущерб от пожара, который произошел в вагоне пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, оценили в миллион рублей. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. «В результате действий злоумышленника был поврежден вагон поезда, принадлежащий АО „ФПК“ Уральский филиал РЖД, а также личное имущество пассажиров. Сумма причиненного материального ущерба свыше 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что против обвиняемого в поджоге завели уголовное дело по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК) и хулиганство (ч.2 ст. 213 УК). Отмечается, что правоохранители сразу установили личность подозреваемого. Им оказался один из пассажиров поезда — ранее многократно судимый 38-летний житель Пермского края. Ранее сообщалось, что «Федеральная пассажирская компания» раскрыла детали поджога вагона в пассажирском поезде. Подозреваемый сначала угрожал попутчикам и персоналу физической силой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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