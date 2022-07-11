Полиция подсчитала ущерб от поджога поезда в ЯНАО

При пожаре также пострадало личное имущество пассажиров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ущерб от пожара, который произошел в вагоне пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, оценили в миллион рублей. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«В результате действий злоумышленника был поврежден вагон поезда, принадлежащий АО „ФПК“ Уральский филиал РЖД, а также личное имущество пассажиров. Сумма причиненного материального ущерба свыше 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что против обвиняемого в поджоге завели уголовное дело по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК) и хулиганство (ч.2 ст. 213 УК). Отмечается, что правоохранители сразу установили личность подозреваемого. Им оказался один из пассажиров поезда — ранее многократно судимый 38-летний житель Пермского края.

Ранее сообщалось, что «Федеральная пассажирская компания» раскрыла детали поджога вагона в пассажирском поезде. Подозреваемый сначала угрожал попутчикам и персоналу физической силой.