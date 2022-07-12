The New York Times: конфликт на Украине входит в новую фазу

12 июля 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может подписать договор с Россией, если на него надавит НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за антироссийских санкций, которые влияют на украинских союзников — Евросоюз и США — конфликт на Украине может войти в другую фазу. А именно — президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить договор с Россией, так как на него надавят европейские лидеры. Статья об этом вышла в издании The New York Times. «Это привело к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе, и, если это затянется до зимы, многим семьям в Европейском союзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой. Все это в конечном итоге разрушит альянс НАТО. Если средние температуры в Европе ниже нормы, запасы нефти и газа меньше, а цены растут, если отключения электроэнергии станут широко распространенными, велика вероятность того, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией», — отмечается в статье. Автор также называет все это «зимней стратегией». Отмечается, что новый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, приведет к скачку цен на энергоносители. «Это может усугубить и без того серьезный продовольственный кризис», — добавляется в материале. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Из-за этого Запад ввел против РФ жесткие санкции, которые были направлены на «отмену» России. Однако ограничения повлияли в первую очередь на ЕС и США. Из-за политики президента США Джо Байдена большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть его кандидатом на предстоящих выборах, уточняет «Федеральное агентство новостей». Американцы обвиняют его в огромной инфляции и росте цен на энергоресурсы, которые появились из-за антироссийских санкций. Выборы в США должны пройти в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за антироссийских санкций, которые влияют на украинских союзников — Евросоюз и США — конфликт на Украине может войти в другую фазу. А именно — президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить договор с Россией, так как на него надавят европейские лидеры. Статья об этом вышла в издании The New York Times. «Это привело к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе, и, если это затянется до зимы, многим семьям в Европейском союзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой. Все это в конечном итоге разрушит альянс НАТО. Если средние температуры в Европе ниже нормы, запасы нефти и газа меньше, а цены растут, если отключения электроэнергии станут широко распространенными, велика вероятность того, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией», — отмечается в статье. Автор также называет все это «зимней стратегией». Отмечается, что новый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, приведет к скачку цен на энергоносители. «Это может усугубить и без того серьезный продовольственный кризис», — добавляется в материале. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Из-за этого Запад ввел против РФ жесткие санкции, которые были направлены на «отмену» России. Однако ограничения повлияли в первую очередь на ЕС и США. Из-за политики президента США Джо Байдена большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть его кандидатом на предстоящих выборах, уточняет «Федеральное агентство новостей». Американцы обвиняют его в огромной инфляции и росте цен на энергоресурсы, которые появились из-за антироссийских санкций. Выборы в США должны пройти в 2024 году, передает «Национальная служба новостей».