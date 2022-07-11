Тюменцы собираются на шопинг-туры в Казахстан за санкционкой

Тюменцам предлагают съездить в Казахстан на шопинг-тур Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменцы смогут купить товары ушедших с российского рынка зарубежных компаний во время шопинг-туров в Казахстан. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, за двухдневную поездку в соседнюю республику придется заплатить от 20 тыс. рублей.

«Это не массовые шопинг-туры. Записаться туда можно только через определенные telegram-каналы. Целевая аудитория — обеспеченные люди, которые привыкли к люксовым брендам. Стоимость двухдневного тура начинается от 20 тыс. рублей с человека. В эту сумму включены трансфер и питание. Вопросы размещения решаемы, но за отдельную плату», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, первая группа шопинг-туристов из Тюмени отправится в Казахстан вечером 15 июля. «Тюменцы проявили к нашему предложению большой интерес. Места в микроавтобусе были раскуплены за несколько часов. Если в дальнейшем спрос будет расти, то добавим дополнительный транспорт. В целом, это довольно перспективное направление. Есть над чем работать», — отметил источник URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что 11 июля был снят запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское» Тюменской области. Он действовал с марта 2020 года.

Крупные зарубежные компании начали массово покидать российский рынок на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Из Российской Федерации, в частности, ушли такие гиганты, как McDonald’s, IKEA, Tikkurila и другие.