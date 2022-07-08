В Тюменской области откроют границу с Казахстаном

08 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Тюменцы вновь смогут въезжать в соседнее государство на автомобилях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское», что в Тюменской области, снимут 11 июля. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона, со ссылкой на ФСБ. «11 июля планируется возобновить автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска „Казанское“. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — рассказали в инфоцентре правительства региона. Запрет на пересечение границы действовал с марта 2020 года. Виной тому были коронавирусные ограничения. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское», что в Тюменской области, снимут 11 июля. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона, со ссылкой на ФСБ. «11 июля планируется возобновить автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска „Казанское“. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — рассказали в инфоцентре правительства региона. Запрет на пересечение границы действовал с марта 2020 года. Виной тому были коронавирусные ограничения.