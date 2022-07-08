В Тюменской области откроют границу с Казахстаном

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Тюменцы вновь смогут въезжать в соседнее государство на автомобилях Фото:

Запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское», что в Тюменской области, снимут 11 июля. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона, со ссылкой на ФСБ.

«11 июля планируется возобновить автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска „Казанское“. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — рассказали в инфоцентре правительства региона.

Запрет на пересечение границы действовал с марта 2020 года. Виной тому были коронавирусные ограничения.

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Запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское», что в Тюменской области, снимут 11 июля. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона, со ссылкой на ФСБ. «11 июля планируется возобновить автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска „Казанское“. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — рассказали в инфоцентре правительства региона. Запрет на пересечение границы действовал с марта 2020 года. Виной тому были коронавирусные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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