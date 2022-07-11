Военные раскрыли названия секретных тюменских спецподразделений

12 июля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Тюменцы будут служить в «Тоболе», «Сибири» и «Тайге» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные спецподразделения Минобороны, полностью скомплектованные из тюменцев, носят названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Ранее за подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали выплаты в 100 тысяч рублей. «Единовременную выплату планируется установить для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы в подразделениях „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемых из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Их качественный и количественный состав является закрытой информацией, относящейся к служебной тайне», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона. Как ранее писало агентство, за подписание контрактов на военную службу в этих формированиях губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплачивать по 100 тысяч рублей. По словам главы региона, эти деньги помогут поддержать семьи военных.

Военные спецподразделения Минобороны, полностью скомплектованные из тюменцев, носят названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Ранее за подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали выплаты в 100 тысяч рублей. «Единовременную выплату планируется установить для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы в подразделениях „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемых из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Их качественный и количественный состав является закрытой информацией, относящейся к служебной тайне», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона. Как ранее писало агентство, за подписание контрактов на военную службу в этих формированиях губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплачивать по 100 тысяч рублей. По словам главы региона, эти деньги помогут поддержать семьи военных.