Военные раскрыли названия секретных тюменских спецподразделений

Военные спецподразделения Минобороны, полностью скомплектованные из тюменцев, носят названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Ранее за подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали выплаты в 100 тысяч рублей.
«Единовременную выплату планируется установить для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы в подразделениях „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемых из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Их качественный и количественный состав является закрытой информацией, относящейся к служебной тайне», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона.
Как ранее писало агентство, за подписание контрактов на военную службу в этих формированиях губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплачивать по 100 тысяч рублей. По словам главы региона, эти деньги помогут поддержать семьи военных.
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