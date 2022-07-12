Свердловская область получила 700 млн на главное задание Путина

12 июля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Ход газификации в Свердловской области стоит на контроле Москвы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики. «В Свердловскую область поступило еще почти 700 млн рублей на социальную догазификацию. Таким образом, единый оператор предоставил газораспределительным организациям региона уже три транша на сумму более 1,2 млрд рублей на строительство газовой инфраструктуры. Заявки еще на сумму более 680 млн рублей находятся на рассмотрении федеральной структуры», — рассказали в департаменте. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял губернатор Евгений Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов. Ход газификации в регионе регулярно инспектируют федеральные кураторы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, бывший в Екатеринбурге в июне, высоко оценивал объемы работ на Урале. Губернатор Куйвашев заявлял, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики. «В Свердловскую область поступило еще почти 700 млн рублей на социальную догазификацию. Таким образом, единый оператор предоставил газораспределительным организациям региона уже три транша на сумму более 1,2 млрд рублей на строительство газовой инфраструктуры. Заявки еще на сумму более 680 млн рублей находятся на рассмотрении федеральной структуры», — рассказали в департаменте. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял губернатор Евгений Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов. Ход газификации в регионе регулярно инспектируют федеральные кураторы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, бывший в Екатеринбурге в июне, высоко оценивал объемы работ на Урале. Губернатор Куйвашев заявлял, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.