В ХМАО экс-глава полиции подал в суд на бывшего подчиненного

12 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Экс-глава полиции Урая подал в суд на бывшего подчиненного за клевету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор спортшколы «Старт» в Урае, а также бывший глава полиции Радион Капустин подал в суд на бывшего полицейского Александра Самойлова, обвиняя последнего в клевете. Причиной иска стало обращение Самойлова в администрацию города, в котором он обвинил Капустина в использовании связей в полиции и монополизации бизнеса по обучению частных охранников. «Капустин использует свое доминирующе положение и административный ресурс. В нарушение федерального закона установил монопольно низкие цены на обучение охранников. В таких неравных условиях, мы, как частное учреждение, естественно не можем конкурировать. Нас просто пытаются уничтожить, оставить безработными коллектив нашего учреждения», — сказано в обращении Самойлова. В самом обращении Самойлов объясняет, что спортшкола «Старт» получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников, и сделала обучение бесплатным. Лишив тем самым Самойлова, который на данный момент является руководителем учреждения допобразования «Лидер», возможности вести бизнес. Комментировать ситуацию по иску Самойлов отказался. В разговоре с журналистом агентства Капустин рассказал, что считает написанное в обращении клеветой. «Это мое гражданское право. Я считаю, что его обращение и написанное там — истолковано неверно. Поэтому обратился в суд, что бы суд установил правомерность моих действий и его», — сказал Капустин. Источник агентства знакомый с ситуацией рассказал, что ранее Самойлов был майором полиции и работал с Капустиным в одном отделе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор спортшколы «Старт» в Урае, а также бывший глава полиции Радион Капустин подал в суд на бывшего полицейского Александра Самойлова, обвиняя последнего в клевете. Причиной иска стало обращение Самойлова в администрацию города, в котором он обвинил Капустина в использовании связей в полиции и монополизации бизнеса по обучению частных охранников. «Капустин использует свое доминирующе положение и административный ресурс. В нарушение федерального закона установил монопольно низкие цены на обучение охранников. В таких неравных условиях, мы, как частное учреждение, естественно не можем конкурировать. Нас просто пытаются уничтожить, оставить безработными коллектив нашего учреждения», — сказано в обращении Самойлова. В самом обращении Самойлов объясняет, что спортшкола «Старт» получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников, и сделала обучение бесплатным. Лишив тем самым Самойлова, который на данный момент является руководителем учреждения допобразования «Лидер», возможности вести бизнес. Комментировать ситуацию по иску Самойлов отказался. В разговоре с журналистом агентства Капустин рассказал, что считает написанное в обращении клеветой. «Это мое гражданское право. Я считаю, что его обращение и написанное там — истолковано неверно. Поэтому обратился в суд, что бы суд установил правомерность моих действий и его», — сказал Капустин. Источник агентства знакомый с ситуацией рассказал, что ранее Самойлов был майором полиции и работал с Капустиным в одном отделе.