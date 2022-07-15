Психиатр рассказал о развитии лени из-за дефицита света

Недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии и лени — в качестве одного из ее симптомов. Об этом URA.RU рассказал Игорь Салынцев, доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт.
«Иногда при дефиците света возникает световая депрессия, которая сопровождается ленью. Когда-то для борьбы с такими симптомами использовалось светолечение: существовали специальные кабинеты, где включали дополнительный свет, чтобы восполнить у людей его нехватку», — рассказал Игорь Салынцев.
По словам психотерапевта, такие симптомы характерны для северных регионов. «Особенно часто световая депрессия возникает в местах с холодным климатом. Север, долгая зима, сплошная полярная ночь — в таких местах востребованность в световых кабинетах гораздо больше», — объясняет эксперт.
День русской лени отмечается 15 июля. Такой праздник появился еще в 1984 году. Образ ленивого русского человека является частым мотивом народных сказок, однако, вопреки стереотипам, самой ленивой нацией были признаны индонезийцы. Согласно статистике они передвигаются гораздо меньше, чем жители других стран.
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Недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии и лени — в качестве одного из ее симптомов. Об этом URA.RU рассказал Игорь Салынцев, доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт. «Иногда при дефиците света возникает световая депрессия, которая сопровождается ленью. Когда-то для борьбы с такими симптомами использовалось светолечение: существовали специальные кабинеты, где включали дополнительный свет, чтобы восполнить у людей его нехватку», — рассказал Игорь Салынцев. По словам психотерапевта, такие симптомы характерны для северных регионов. «Особенно часто световая депрессия возникает в местах с холодным климатом. Север, долгая зима, сплошная полярная ночь — в таких местах востребованность в световых кабинетах гораздо больше», — объясняет эксперт. День русской лени отмечается 15 июля. Такой праздник появился еще в 1984 году. Образ ленивого русского человека является частым мотивом народных сказок, однако, вопреки стереотипам, самой ленивой нацией были признаны индонезийцы. Согласно статистике они передвигаются гораздо меньше, чем жители других стран.