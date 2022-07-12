В суде потеряли челябинского экс-губернатора

Бориса Дубровского не смогли найти по указанному им адресу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Апелляционную жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заявленную в рамках процесса о банкротстве контролируемого его семьей ПО «Монтажник», оставили без движения. Как следует из материалов дела, суд не смог обнаружить экс-чиновника по заявленному им адресу.

Согласно материалам дела, Дубровский обжаловал решение нижестоящей инстанции, но не в полном объеме представил пакет сопроводительных документов. Отправленное на указанный им магнитогорский адрес уведомление «было получено другим лицом и вернулось с отметкой другого получателя».

«При обращении в суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Челябинской области от 18 апреля 2022 года Дубровский Борис Александрович указал адрес в городе Магнитогорске. Сведений об иных адресах места нахождения Дубровского в материалах дела не имеется», — говорится в определении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU).

Связаться с самим Дубровским для получения комментария не удалось. По информации агентства, он проживает за границей. Представители семьи экс-чиновника отказываются общаться со СМИ об обстоятельствах, связанных с банкротством «Монтажника»

ПО «Монтажник» с 2018 года, когда Дубровские приобрели компанию, было самым существенным семейным активом. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. После этого проект заморозили и возбудили уголовное дело. Сейчас фирма, оборот которой составлял 7 млрд рублей, обанкротилась — кредиторы пытаются получить с нее порядка 2 млрд рублей.