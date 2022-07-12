12 июля 2022

В Челябинске создатель мини-АЗС выходит на зарубежный рынок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. Челябинск, азс, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
Через четыре года с начала создания мини-АЗС в Челябинске производитель вышел на иностранные рынки Фото:

Компания «Вид» из Челябинска подпишет контракт на поставку мини-АЗС собственного производства с партнером в Узбекистане. Как URA.RU сообщил директор предприятия Валерий Чернов, в июле в Центральную Азию отправится первая партия.

«Сейчас подписание контракта на поставку мини-АЗС в Узбекистан находится в завершающей стадии. Все детали согласованы, и в июле продукция отправится к нашему партнеру в туристской зоне Самарканда», — рассказал URA.RU Чернов.

Кроме Узбекистана, «Вид» рассчитывает на интерес к продукции со стороны компаний Армении, Белоруссии и Казахстана. Предприятие входит с список поставщиков импортозамещаемой продукции регионального минпрома, поставляя АЗС в разные регионы России. Основные покупатели — небольшие компании и сети заправочных станций до 10 единиц. В 2021 году «Вид» получил статус поставщика «Татнефти».

Мини-АЗС имеет полностью локализованное производство: сами станции, терминалы и программное обеспечение созданы в Челябинске. Заправки являются автоматизированными, не требуют присутствия на месте операторов и управляются владельцем АЗС с помощью смартфона или терминала. В настоящее время в ассортименте имеется семь моделей.

Программа импортозамещения продвигается правительством России для минимизации влияния иностранных санкций. В Челябинской области разработан ряд мер, призванных создать преференции для местных производителей. Ограничения были объявлены в ответ на начавшееся 24 февраля проведение спецоперации на Украине.

Дизайн мини-АЗС разрабатывают индивидуально для каждого заказчика
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Работать станция может при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов
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Компания «Вид» из Челябинска подпишет контракт на поставку мини-АЗС собственного производства с партнером в Узбекистане. Как URA.RU сообщил директор предприятия Валерий Чернов, в июле в Центральную Азию отправится первая партия. «Сейчас подписание контракта на поставку мини-АЗС в Узбекистан находится в завершающей стадии. Все детали согласованы, и в июле продукция отправится к нашему партнеру в туристской зоне Самарканда», — рассказал URA.RU Чернов. Кроме Узбекистана, «Вид» рассчитывает на интерес к продукции со стороны компаний Армении, Белоруссии и Казахстана. Предприятие входит с список поставщиков импортозамещаемой продукции регионального минпрома, поставляя АЗС в разные регионы России. Основные покупатели — небольшие компании и сети заправочных станций до 10 единиц. В 2021 году «Вид» получил статус поставщика «Татнефти». Мини-АЗС имеет полностью локализованное производство: сами станции, терминалы и программное обеспечение созданы в Челябинске. Заправки являются автоматизированными, не требуют присутствия на месте операторов и управляются владельцем АЗС с помощью смартфона или терминала. В настоящее время в ассортименте имеется семь моделей. Программа импортозамещения продвигается правительством России для минимизации влияния иностранных санкций. В Челябинской области разработан ряд мер, призванных создать преференции для местных производителей. Ограничения были объявлены в ответ на начавшееся 24 февраля проведение спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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