Через четыре года с начала создания мини-АЗС в Челябинске производитель вышел на иностранные рынки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Вид» из Челябинска подпишет контракт на поставку мини-АЗС собственного производства с партнером в Узбекистане. Как URA.RU сообщил директор предприятия Валерий Чернов, в июле в Центральную Азию отправится первая партия.

«Сейчас подписание контракта на поставку мини-АЗС в Узбекистан находится в завершающей стадии. Все детали согласованы, и в июле продукция отправится к нашему партнеру в туристской зоне Самарканда», — рассказал URA.RU Чернов.

Кроме Узбекистана, «Вид» рассчитывает на интерес к продукции со стороны компаний Армении, Белоруссии и Казахстана. Предприятие входит с список поставщиков импортозамещаемой продукции регионального минпрома, поставляя АЗС в разные регионы России. Основные покупатели — небольшие компании и сети заправочных станций до 10 единиц. В 2021 году «Вид» получил статус поставщика «Татнефти».

Мини-АЗС имеет полностью локализованное производство: сами станции, терминалы и программное обеспечение созданы в Челябинске. Заправки являются автоматизированными, не требуют присутствия на месте операторов и управляются владельцем АЗС с помощью смартфона или терминала. В настоящее время в ассортименте имеется семь моделей.

Программа импортозамещения продвигается правительством России для минимизации влияния иностранных санкций. В Челябинской области разработан ряд мер, призванных создать преференции для местных производителей. Ограничения были объявлены в ответ на начавшееся 24 февраля проведение спецоперации на Украине.

Дизайн мини-АЗС разрабатывают индивидуально для каждого заказчика Фото: компания «Вид»

Работать станция может при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Фото: компания «Вид»