Для полицейских ЯНАО закупят комфортные патрульные машины

Автопарк УМВД Нового Уренгоя пополнится 15 новыми «УАЗ Патриот» стоимостью около 1,7 млн каждый Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Автопарк УМВД по Новому Уренгою (ЯНАО) пополнят 15 новыми автомобилями «УАЗ Патриот» в комплектации «Комфорт». Стартовая цена лота, опубликованного на госзакупках, составляет 26 млн рублей. Сейчас по нему идет подача заявок, которая продлится до 18 июля.

«Наименование объекта закупки: на поставку автотранспортных средств УАЗ „ПАТРИОТ“ или эквивалент. Место поставки товаров, выполнения работы или оказания услуги: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д. 18/3», — гласит текст документа с описанием закупки, опубликованного на сайте «ЕИС Закупки».

В документе указаны опции регулировки водительского сидения в трех измерениях: в продольной плоскости, по высоте и регулировка поясничного подпора. Также обязательно наличие задних подголовников и раздаточной коробки с электрическим приводом. По информации на официальном сайте УАЗ, этим требованиям соответствует комплектация автомобиля «Комфорт». Каждая машина обойдется в 1,7 млн рублей, не считая затрат на «допы», которые тоже указаны в описании объекта закупки. Так, подрядчику придется самостоятельно докупить комплект зимней резины, диски для нее и коврики в салон.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителями силового ведомства, но оперативных комментариев получить не удалось. На звонки агентства представители пресс-службы УМВД не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят более полумиллиарда на покупку автобусов. Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал госзакупку на приобретение 33 штук.