В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.
«На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве.
Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная.
В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве. Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная.