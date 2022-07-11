11 июля 2022

В ХМАО за теплотрассой обнаружена боевая граната. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обезвреживать гранату приехали специалисты ОМОН Фото:

В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.

«На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве.

Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная.

Фото:

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В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве. Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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