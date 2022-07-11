В ХМАО за теплотрассой обнаружена боевая граната. Фото

12 июля 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Обезвреживать гранату приехали специалисты ОМОН Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве. Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО

В Нижневартовске на улице Кузоваткина за теплотрассой обнаружена боевая граната Ф-1. Опасный предмет заметил местный житель, о чем и сообщил в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «На место происшествия для обследования предмета была вызвана группа разминирования ОМОН. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — сообщают в ведомстве. Всего с начала года специалистами группы разминирования ОМОН обследовано, а после обезврежено 10 боевых гранат. Был и один минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с мусорным контейнером обнаружили противотанковую мину. Прибывшие сотрудники Росгвардии обследовали опасный предмет и выяснили, что мина учебная.