Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ изменение. Установить, что председатель правительства РФ [Михаил Мишустин] имеет 11 заместителей. В это число входит министр промышленности и торговли РФ [Денис Мантуров]», — отмечается в тексте документа.
Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU. Документ подписал президент РФ Владимир Путин, дополняет RT. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ президента РФ изменение. Установить, что председатель правительства РФ [Михаил Мишустин] имеет 11 заместителей. В это число входит министр промышленности и торговли РФ [Денис Мантуров]», — отмечается в тексте документа. Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU. Документ подписал президент РФ Владимир Путин, дополняет RT. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.