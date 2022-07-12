Путин увеличил число вице-премьеров. Новым замом Мишустина станет Мантуров

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей Михаила Мишустина Фото:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ изменение. Установить, что председатель правительства РФ [Михаил Мишустин] имеет 11 заместителей. В это число входит министр промышленности и торговли РФ [Денис Мантуров]», — отмечается в тексте документа.

Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU. Документ подписал президент РФ Владимир Путин, дополняет RT. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ президента РФ изменение. Установить, что председатель правительства РФ [Михаил Мишустин] имеет 11 заместителей. В это число входит министр промышленности и торговли РФ [Денис Мантуров]», — отмечается в тексте документа. Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU. Документ подписал президент РФ Владимир Путин, дополняет RT. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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