Терапевт Власова объяснила, почему от голода болит живот

12 июля 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

При голодных болях лучше обратиться к специалисту, сказала Наталья Власова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боли в животе во время голода могут быть связаны с воспалением, раздражением, различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или изменениями гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт, онколог Саратовского МНЦ гигиены ФБУН ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Наталья Власова. «Боли в желудке от голода появляются за счет повреждения стенки желудка, а именно: раздражения, раневого дефекта или воспаленной слизистой. Это сильные боли, нередко сосущие и тянущие. Причины их появления при голоде немногочисленны. Это может быть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной чувствительностью болевых рецепторов в области язвы, функциональная диспепсия, хронический или острый гастрит. Боль может быть связана и с изменением гормонального фона, например, при беременности или климактерической перестройке организма, а также с панкреатитом и холециститом», — сказала Наталья Власова. Терапевт назвала другие признаки, которые говорят о развитии указанных патологий. «Это отсутствующий или сниженный аппетит. При нарушениях психики, наоборот, может наблюдаться булимия. Далее диарея или частые запоры, ощущение тошноты и рвота, приносящая облегчение, а также изжога, отрыжка кислым и метеоризм», — объяснила онколог. Власова призвала не заниматься самолечением. «Выявить точную причину голодных болей органов желудочно-кишечного тракта самостоятельно практически невозможно. Необходимо обратиться к врачу», — заявила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боли в животе во время голода могут быть связаны с воспалением, раздражением, различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или изменениями гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт, онколог Саратовского МНЦ гигиены ФБУН ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Наталья Власова. «Боли в желудке от голода появляются за счет повреждения стенки желудка, а именно: раздражения, раневого дефекта или воспаленной слизистой. Это сильные боли, нередко сосущие и тянущие. Причины их появления при голоде немногочисленны. Это может быть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной чувствительностью болевых рецепторов в области язвы, функциональная диспепсия, хронический или острый гастрит. Боль может быть связана и с изменением гормонального фона, например, при беременности или климактерической перестройке организма, а также с панкреатитом и холециститом», — сказала Наталья Власова. Терапевт назвала другие признаки, которые говорят о развитии указанных патологий. «Это отсутствующий или сниженный аппетит. При нарушениях психики, наоборот, может наблюдаться булимия. Далее диарея или частые запоры, ощущение тошноты и рвота, приносящая облегчение, а также изжога, отрыжка кислым и метеоризм», — объяснила онколог. Власова призвала не заниматься самолечением. «Выявить точную причину голодных болей органов желудочно-кишечного тракта самостоятельно практически невозможно. Необходимо обратиться к врачу», — заявила эксперт.