Украину приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. Такая информация содержится на официальном сайте министерства обороны Украины.
«Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов. Флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP Steering Group», — говорится в сообщении.
Глава минобороны Украины Алексей Резников убежден, что у Украины есть мощный потенциал в IT, она является достойным союзником НАТО, дополняет MK.RU. Он убежден, что страна привнесет «свою экспертизу в развитие коллективной безопасности», пишет «Национальная служба новостей».
Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от расширения НАТО на Восток — в частности, включения Украины в НАТО. Из-за этого Россия вынуждена была начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Украину приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. Такая информация содержится на официальном сайте министерства обороны Украины. «Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов. Флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP Steering Group», — говорится в сообщении. Глава минобороны Украины Алексей Резников убежден, что у Украины есть мощный потенциал в IT, она является достойным союзником НАТО, дополняет MK.RU. Он убежден, что страна привнесет «свою экспертизу в развитие коллективной безопасности», пишет «Национальная служба новостей». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от расширения НАТО на Восток — в частности, включения Украины в НАТО. Из-за этого Россия вынуждена была начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».