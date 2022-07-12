В бассейне элитного отеля в Екатеринбурге чуть не утонул ребенок. «Мама не досмотрела»

12 июля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Отдыхавшие отеля Ramada спасли ребенка Фото: Размик Закарян © URA.RU Четырехлетний мальчик едва не утонул в бассейне престижного отеля Ramada в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU очевидцы, ребенка, находившегося в воде без родителей, спасли другие отдыхающие. Сейчас пострадавший находится в больнице. Инцидент произошел днем 12 июля. В бассейне, где находились преимущественно семьи с детьми, плавал мальчик четырех лет. Ребенок, по словам свидетелей, был в воде один и плавал «достаточно хорошо» даже без нарукавников. Но в один момент мальчик всплыл на поверхность без признаков жизни. К нему бросились другие посетители и достали на борт. «Мужчина оказал [мальчику] первую помощь. Вызвали врачей, через пять минут по встречке по Россельбану приехала скорая. В машине малышу сделали укол и надели маску, он сразу закричал. Сейчас все хорошо, он находится в больнице. Мама [ребенка] потом признала в итоге вину, что не досмотрела», — рассказала URA.RU одна из отдыхавших девушек. Ранее в МЧС сообщали, что с начала лета в Свердловской области утонули уже 14 человек. Четверо из них — дети. Спасатели призывают свердловчан быть бдительнее в воде и придерживаться правил безопасности.

Четырехлетний мальчик едва не утонул в бассейне престижного отеля Ramada в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU очевидцы, ребенка, находившегося в воде без родителей, спасли другие отдыхающие. Сейчас пострадавший находится в больнице. Инцидент произошел днем 12 июля. В бассейне, где находились преимущественно семьи с детьми, плавал мальчик четырех лет. Ребенок, по словам свидетелей, был в воде один и плавал «достаточно хорошо» даже без нарукавников. Но в один момент мальчик всплыл на поверхность без признаков жизни. К нему бросились другие посетители и достали на борт. «Мужчина оказал [мальчику] первую помощь. Вызвали врачей, через пять минут по встречке по Россельбану приехала скорая. В машине малышу сделали укол и надели маску, он сразу закричал. Сейчас все хорошо, он находится в больнице. Мама [ребенка] потом признала в итоге вину, что не досмотрела», — рассказала URA.RU одна из отдыхавших девушек. Ранее в МЧС сообщали, что с начала лета в Свердловской области утонули уже 14 человек. Четверо из них — дети. Спасатели призывают свердловчан быть бдительнее в воде и придерживаться правил безопасности.