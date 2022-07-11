11 июля 2022

Челябинский депутат Гартунг сохранил свой партийный пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание СПП Челябинской области посвященное 25-летию. Челябинск, гартунг валерий
Валерий Гартунг верен одной партии много лет Фото:

Депутат Госдумы Валерий Гартунг 12 июля переизбран на пост председателя Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Как сообщает пресс-служба отделения, за это решение делегаты областной конференции партии проголосовали единогласно.

«Тайным голосованием были избраны председатель, члены Совета регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия. По единогласному решению партийцев, партию в регионе в очередной раз возглавил депутат Государственной Думы Валерий Гартунг», — заявили в пресс-службе.

На конференции также были выдвинуты кандидаты на выборы сельских советов Еленинского, Мичуринского, Сухореченского СП и совета депутатов Карталинского городского поселения. Выборы состоятся 11 сентября в Единый день голосования.

Гартунг руководит региональным отделением партии со дня ее основания. Свой пост он сохранил и после того, как в январе 2020 года «Справедливая Россия» соединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду».

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Депутат Госдумы Валерий Гартунг 12 июля переизбран на пост председателя Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Как сообщает пресс-служба отделения, за это решение делегаты областной конференции партии проголосовали единогласно. «Тайным голосованием были избраны председатель, члены Совета регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия. По единогласному решению партийцев, партию в регионе в очередной раз возглавил депутат Государственной Думы Валерий Гартунг», — заявили в пресс-службе. На конференции также были выдвинуты кандидаты на выборы сельских советов Еленинского, Мичуринского, Сухореченского СП и совета депутатов Карталинского городского поселения. Выборы состоятся 11 сентября в Единый день голосования. Гартунг руководит региональным отделением партии со дня ее основания. Свой пост он сохранил и после того, как в январе 2020 года «Справедливая Россия» соединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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