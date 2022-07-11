Челябинский депутат Гартунг сохранил свой партийный пост

Валерий Гартунг верен одной партии много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Гартунг 12 июля переизбран на пост председателя Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Как сообщает пресс-служба отделения, за это решение делегаты областной конференции партии проголосовали единогласно.

«Тайным голосованием были избраны председатель, члены Совета регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия. По единогласному решению партийцев, партию в регионе в очередной раз возглавил депутат Государственной Думы Валерий Гартунг», — заявили в пресс-службе.

На конференции также были выдвинуты кандидаты на выборы сельских советов Еленинского, Мичуринского, Сухореченского СП и совета депутатов Карталинского городского поселения. Выборы состоятся 11 сентября в Единый день голосования.

Гартунг руководит региональным отделением партии со дня ее основания. Свой пост он сохранил и после того, как в январе 2020 года «Справедливая Россия» соединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду».