Диетолог Кривцова рассказала о способности кофе снижать вес

13 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Зеленый кофе не полезнее обычного, сказала Екатерина Кривцова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С помощью кофе можно снизить вес, если необходимо это сделать ненадолго. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не на прямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. Кофе можно снижать вес, но при кратковременной задаче», — сообщила Екатерина Кривцова. Врач отметила, что кофе может «вытягивать» из организма необходимые ему вещества. «Калий он вымывает хорошо. Поэтому чем больше пьешь кофе, тем больше нужно либо панангина, либо есть с ним курагу или изюм», — сказала эндокринолог. Диетолог также развеяла миф об особой способности зеленого кофе снижать вес. «Это не так. Это просто нежареный кофе. Он не снижает вес. Это тот же кофе с тем же кофеином, только вкусовые особенности иные», — объяснила специалист.

С помощью кофе можно снизить вес, если необходимо это сделать ненадолго. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не на прямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. Кофе можно снижать вес, но при кратковременной задаче», — сообщила Екатерина Кривцова. Врач отметила, что кофе может «вытягивать» из организма необходимые ему вещества. «Калий он вымывает хорошо. Поэтому чем больше пьешь кофе, тем больше нужно либо панангина, либо есть с ним курагу или изюм», — сказала эндокринолог. Диетолог также развеяла миф об особой способности зеленого кофе снижать вес. «Это не так. Это просто нежареный кофе. Он не снижает вес. Это тот же кофе с тем же кофеином, только вкусовые особенности иные», — объяснила специалист.