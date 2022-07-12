Ишимцы винят в неприятном запахе утильзавод (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители города Ишим (Тюменская область) жалуются на неприятный запах. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, вонь стоит из-за работающего утильзавода.

«Внимание всем! Опять вонище в городе. В Ишиме и Ишимском районе заработал утильзавод, вонь ужасная стоит! Введен масочный режим!» — пишет анонимный пользователь в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом некоторые пользователи также отметили неприятный запах. «Только вечер наступает, как начинается вонь по всему городу. Днем окна не открываешь из-за жары, а вечером и ночью из-за вони», — прокомментировала Светлана Д. «Ага, я тоже обратила внимание, что „аромат“ почему-то вечерами», — ответила Надежда В. «Вряд ли маска поможет, тут противогаз нужен», — пошутила Надежда И.

Агентство направило запрос в пресс-службы администраций Ишима и Ишимского района. На момент публикации ответов не поступало.

Ранее URA.RU писало о подобном случае. Так, жители Ишима отмечали резкий неприятный запах, из-за которого невозможно было открыть окна.