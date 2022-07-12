Пермякам запретили посещать леса из-за аномально жаркой погоды

В Пермском крае ввели ограничение на посещение лесов из-за жары Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ряде районов Пермского края ввели ограничение на посещение лесов из-за жары и риска опасности пожаров. Об это жителей Прикамья известило краевое ГУ МЧС.

«Минприроды Прикамья ввело ограничение на пребывание граждан в лесах. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности», — сообщает пресс-служба управления. Запрет будет действовать по 15 июля на территории 25 лесничеств.

С 12 по 15 июля леса Красновишерского, Сивинского, Добрянского. Закамского и Пермского районов становятся недоступными для жителей. «В период с 13 по 15 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Косинского, Веслянского, Гайнского, Вайского, Колвинского, Чердынского, Березниковского, Соликамского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского и Октябрьского лесничеств», — информирует ГУ МЧС. 14 и 15 июля аналогичные меры введут в Кочевском, Кудымкарском, Юринском и Юсьвинском лесничествах.

Во время ограничений нельзя посещать леса, разводить костры рядом с лесной территорией, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. Автомобилистам разрешен лишь сквозной проезд по лесным дорогам.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское ГУ МЧС предупредило жителей о резком ухудшении погоды. В крае в ближайшие сутки пройдут ливни с крупным градом и шквалистым ветром.