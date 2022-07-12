Пермское ГУ МЧС предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
В Пермском крае МЧС предупредило о шквалистом ветре и ливнях Фото:

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей Прикамья о резком ухудшении погодных условий на ближайшие сутки. Информация появилась на сайте краевого управления.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, в ближайшие 1-3 часа, ночью и днем 13 июля, местами по Пермскому краю ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с», — сообщает пресс-служба управления чрезвычайного ведомства. Непогода обрушится на Пермский край в течение ближайших трех часов (на 22:20 мст 12 июля) и сохранится в течение среды.

Сотрудники МЧС просят предупредить о непогоде родственников и знакомых. Также пермякам советуют позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Людям не стоит находиться близко у деревьев и плохо закрепленных конструкций, не ставить под них автомобили. Также советуют избегать зон линий электропередачи во время ливня и ветра.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту из-за непогоды не могут сесть самолеты. Рейс из Сочи и два самолета из Москвы направлены на запасные аэродромы.

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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей Прикамья о резком ухудшении погодных условий на ближайшие сутки. Информация появилась на сайте краевого управления. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, в ближайшие 1-3 часа, ночью и днем 13 июля, местами по Пермскому краю ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с», — сообщает пресс-служба управления чрезвычайного ведомства. Непогода обрушится на Пермский край в течение ближайших трех часов (на 22:20 мст 12 июля) и сохранится в течение среды. Сотрудники МЧС просят предупредить о непогоде родственников и знакомых. Также пермякам советуют позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Людям не стоит находиться близко у деревьев и плохо закрепленных конструкций, не ставить под них автомобили. Также советуют избегать зон линий электропередачи во время ливня и ветра. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту из-за непогоды не могут сесть самолеты. Рейс из Сочи и два самолета из Москвы направлены на запасные аэродромы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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