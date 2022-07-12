Глава ХМАО рассказала, на сколько хватит нефти в регионе

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на церемонии объявления лауреатов международной премии «Глобальная энергия» рассказала, на сколько хватит запасов нефти в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«Я приведу мнение нашего ученого — академика РАН Алексея Конторовича. Выступая на международном молодежном форуме „Нефтяная столица“, он сказал, что Югра добывает, добывала и будет добывать наибольшее количество нефти, требуемое для экономики страны и мира», — рассказала глава ХМАО.
Кроме того, по словам Натальи Комаровой, за первое полугодие 2022 года в ХМАО зафиксирован рост объема добычи нефти на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Соответственно снижать добычу в этом году не планируется.
Ранее URA.RU рассказывало, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.
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