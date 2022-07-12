Глава ХМАО рассказала, на сколько хватит нефти в регионе

12 июля 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

ХМАО увеличил добычу на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на церемонии объявления лауреатов международной премии «Глобальная энергия» рассказала, на сколько хватит запасов нефти в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Я приведу мнение нашего ученого — академика РАН Алексея Конторовича. Выступая на международном молодежном форуме „Нефтяная столица“, он сказал, что Югра добывает, добывала и будет добывать наибольшее количество нефти, требуемое для экономики страны и мира», — рассказала глава ХМАО. Кроме того, по словам Натальи Комаровой, за первое полугодие 2022 года в ХМАО зафиксирован рост объема добычи нефти на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Соответственно снижать добычу в этом году не планируется. Ранее URA.RU рассказывало, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на церемонии объявления лауреатов международной премии «Глобальная энергия» рассказала, на сколько хватит запасов нефти в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Я приведу мнение нашего ученого — академика РАН Алексея Конторовича. Выступая на международном молодежном форуме „Нефтяная столица“, он сказал, что Югра добывает, добывала и будет добывать наибольшее количество нефти, требуемое для экономики страны и мира», — рассказала глава ХМАО. Кроме того, по словам Натальи Комаровой, за первое полугодие 2022 года в ХМАО зафиксирован рост объема добычи нефти на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Соответственно снижать добычу в этом году не планируется. Ранее URA.RU рассказывало, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.