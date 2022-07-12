ЯНАО попал в топ гендерного равенства по зарплатам

Зарплата женщины в ЯНАО в среднем составляет 81,6% от зарплаты мужчины. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 регионов, где минимально отличаются зарплаты мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях. Информация об этом появилась на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата.

«В десятку лидеров „гендерного равенства“ зарплат также вошел Ямал. Тут зарплата женщины в среднем составляет 81,6% от дохода мужчины», — уточнили в агентстве.

Минимально отличаются зарплаты мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях Северного Кавказа. В топ вошли Ингушетия (официальные зарплаты женщин составляют 93,8% от мужских), республика Алтай (91,5%), Кабардино-Балкария (87,3%), Дагестан (86,9%), Тыва (86,1%), Чечня (82,3%), Северная Осетия (81,9%).

Ранее ЯНАО вошел в число регионов, в которых значения зарплат у людей предпенсионного возраста и молодежи имеют минимальную разницу. В среднем по стране она составляет 26,7% или 15,4 тысяч рублей сообщают аналитики.