РБК: вице-премьер Борисов сменит главу «Роскосмоса» Рогозина

13 июля 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов может стать новым главой «Роскосмоса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-премьер Юрий Борисов перестанет курировать направление космос и оборонная промышленность в кабмине РФ и станет главой «Роскосмоса». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. По данным трех собеседников газеты, в ближайшее время Юрий Борисов уйдет со своего поста. По словам других источников, Борисов может возглавить «Роскосмос», сместив Дмитрий Рогозина. Однако допускается, что под «крупным промышленным активом», на должность главы которого рассматривают Борисова, может быть что-то иное. Также источник «Ведомостей» в Минпромторге РФ полагает, что Борисов возглавит именно «Роскосмос». По словам другого собеседника газеты, Рогозину могут предложить новый фронт работы, например связанный с новыми территориями. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова новым заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.

Вице-премьер Юрий Борисов перестанет курировать направление космос и оборонная промышленность в кабмине РФ и станет главой «Роскосмоса». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. По данным трех собеседников газеты, в ближайшее время Юрий Борисов уйдет со своего поста. По словам других источников, Борисов может возглавить «Роскосмос», сместив Дмитрий Рогозина. Однако допускается, что под «крупным промышленным активом», на должность главы которого рассматривают Борисова, может быть что-то иное. Также источник «Ведомостей» в Минпромторге РФ полагает, что Борисов возглавит именно «Роскосмос». По словам другого собеседника газеты, Рогозину могут предложить новый фронт работы, например связанный с новыми территориями. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова новым заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.