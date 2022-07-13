Spiegel: Путин смог обвалить евро

Курс евро может продолжить падать вслед за долларом, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Историческое падение курса евро вызвано последствиями специальной операции на Украине, решение о начале которой принял президент РФ Владимир Путин. Европейская валюта может продолжить падение и потерять устойчивость вслед за долларом. Статью об этом опубликовал журнал Der Spiegel.

«С 2014 года евро находится в более слабой позиции по отношению к доллару, чем раньше. К этому добавляются последствия конфликта на Украине», — сообщает издание.

По словам авторов, европейский центральный банк находится в сложном положении, так как он долгое время сопротивлялся более ограничительной денежно-кредитной политике с более высокими процентными ставками, потому что не хотел тормозить восстановление экономики после «коронакризиса». «Теперь, когда инфляция резко выросла, у ЕЦБ почти не осталось ничего, кроме плохих вариантов: если он предпримет решительные действия против инфляции и слабости евро и значительно повысит ключевую процентную ставку, это может еще больше подтолкнуть еврозону к рецессии (спад производства, замедление темпов экономического роста — прим. URA,RU). Однако, если внимательно присмотреться к экономическому росту, динамика цен может в конечном итоге выйти из-под контроля», — объяснили в издании.

«Аналитики уже предвидят, что стоимость евро продолжит падать. Отметка в 0,95 доллара за евро уже не за горами — и, возможно, это не конец развития», — добавили в журнале. «Это просто идеальный шторм, в который попал евро», — подтвердил валютный эксперт Ван Луу из Russell Investments.

Ранее курс евро приблизился к паритету с долларом. Это произошло после очередного обвала американской и европейской валюты, когда курс евро к доллару снизился к уровням 20-летней давности. В ходе торгов 12 июля курсы валют сравнялись, достигнув 59,3 рублей.

Аналитики США заявили, что рубль стал самой сильной валютой в мире, продемонстрировав потрясающий рост, несмотря на масштабные антироссийские санкции Запада. Ограничения против России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции на Украине.