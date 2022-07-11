Евро приближается к паритету с долларом

11 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Курс евро по отношению к доллару упал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Евро приближается к паритету с долларом, курс валюты упал до 1,0116 доллара. На это указывают данные торгов. Курс евро к доллару упал до до 1,0116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Курс доллара к иене рост до 137 иен, ранее было 136,08 иены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. В понедельник евро уже падал до 1,0106 доллара, но затем немного укрепился. Ранее курсы доллара и евро снова упали. Доллар достиг уровня 61,6 рублей, а евро — 63 рублей. Курс евро к доллару снизился к уровням 20-летней давности. Разница между курсами этих валют друг к другу была 1,032, впервые с декабря 2002 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евро приближается к паритету с долларом, курс валюты упал до 1,0116 доллара. На это указывают данные торгов. Курс евро к доллару упал до до 1,0116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Курс доллара к иене рост до 137 иен, ранее было 136,08 иены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. В понедельник евро уже падал до 1,0106 доллара, но затем немного укрепился. Ранее курсы доллара и евро снова упали. Доллар достиг уровня 61,6 рублей, а евро — 63 рублей. Курс евро к доллару снизился к уровням 20-летней давности. Разница между курсами этих валют друг к другу была 1,032, впервые с декабря 2002 года.