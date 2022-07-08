Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю

08 июля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Курс доллара снизился на 26 копеек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курсы доллара и евро 8 июля снова снизились. Такие данные приводятся на официальном сайте Московской биржи после открытия торгов. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 10:04 по московскому времени снижался на 26 копеек, составив 61,69 рубля. Евро — на 57 копеек, до 63,03 рубля», — отмечается в информации. Кроме того, курс евро к доллару опустился к уровням 20 летней давности. Разница между курсами этих валют друг к другу составила 1,032. Таким образом, пара евро-доллар торгуется на этой отметке впервые с декабря 2002 года. При этом 7 июля курс доллара составлял 61,95 рубля, снизившись на 1,4 рубля за день. У евро в этот же день произошло снижение на 1,17 рубля, до 63,6 рубля. Ранее курс евро рухнул до 57,33 рубля. Это произошло впервые с мая 2015 года. Доллар составлял 54,48 рубля. Летом этого года аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире. Подобное укрепление рубля профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал «нестандартной ситуацией». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курсы доллара и евро 8 июля снова снизились. Такие данные приводятся на официальном сайте Московской биржи после открытия торгов. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 10:04 по московскому времени снижался на 26 копеек, составив 61,69 рубля. Евро — на 57 копеек, до 63,03 рубля», — отмечается в информации. Кроме того, курс евро к доллару опустился к уровням 20 летней давности. Разница между курсами этих валют друг к другу составила 1,032. Таким образом, пара евро-доллар торгуется на этой отметке впервые с декабря 2002 года. При этом 7 июля курс доллара составлял 61,95 рубля, снизившись на 1,4 рубля за день. У евро в этот же день произошло снижение на 1,17 рубля, до 63,6 рубля. Ранее курс евро рухнул до 57,33 рубля. Это произошло впервые с мая 2015 года. Доллар составлял 54,48 рубля. Летом этого года аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире. Подобное укрепление рубля профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал «нестандартной ситуацией».