Общественники Кургана лично привезут жителям Донбасса книги Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганские общественники лично привезут жителям Донбасса патриотическую литературу, а также поделятся опытом в проведении выборов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

«Встретились с коллегами из ДНР, договорились о сотрудничестве. Они попросили нас помочь с патриотической литературой. Рассказали, что украинские нацисты извели почти всю советские и российские книги, посвященные патриотизму. Будем решать этот вопрос. Также будем делиться с общественниками своим опытом в проведение выборов. Сами лично поедем на Донбасс, но пока конкретной даты нет», — сказал Белоусов.

Соглашение о сотрудничестве Общественные палаты Курганской области и Донецкой народной республики подписали в рамках форума «Сообщество», который проходит в эти дни в Липецке. «Подписание соглашения позволит помогать нам развивать институты гражданского общества, защищать права интересы граждан, некоммерческих организаций, а также даст дополнительный импульс к устойчивому развитию институтов общественного контроля на территории ДНР», — отметил Белоусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начался сбор художественной литературы и детских книг для Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области. Всего в рамках акции «Книги — Донбассу» в регионах России планируют собрать и отправить более ста тысяч изданий.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.