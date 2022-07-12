Ученые придумали, как бороться с оспой обезьян в России

13 июля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в десятках стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Уральского федерального университета построили математическую модель, описывающую процесс развития и распространения нового вируса оспы обезьян. По их мнению, карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции. Ученые могут составить сценарии распространения эпидемии и выявить возможные способы воздействия на болезнь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Ученые из УрФУ построили матмодель распространения вируса оспы обезьян. Мы выяснили, что ограничение числа контактов, действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов», — сказано в сообщении. Особое внимание ученые обращают на то, что все факторы носят случайный характер. «Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра — 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию», — отметили в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU писало, что оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в России в 2019 году. Она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые будут применяться в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, программа будет решать глобальные проблемы современности — изменение климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Уральского федерального университета построили математическую модель, описывающую процесс развития и распространения нового вируса оспы обезьян. По их мнению, карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции. Ученые могут составить сценарии распространения эпидемии и выявить возможные способы воздействия на болезнь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Ученые из УрФУ построили матмодель распространения вируса оспы обезьян. Мы выяснили, что ограничение числа контактов, действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов», — сказано в сообщении. Особое внимание ученые обращают на то, что все факторы носят случайный характер. «Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра — 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию», — отметили в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU писало, что оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в России в 2019 году. Она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые будут применяться в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, программа будет решать глобальные проблемы современности — изменение климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 год.