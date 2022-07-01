Курганцы узнали, почему на Голубые озера не добраться автобусами

Курганцам рассказали причину отсутствия автобусных маршрутов до Голубых озер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти 1 июля ответили на вопрос горожан, почему в зону отдыха «Голубые озера» не ходит общественный транспорт. Объяснение разместили в ответ на соответствующий запрос на портале «Обратись.Курган»

Горожане поинтересовались на сервисе по решению проблем, почему не запускают автобусы до зоны отдыха. «Существующая организация дорожного движения не позволяет автобусам следовать до „Голубых озер“ по установленному Реестром пути следования. Организатором перевозок прорабатывается вопрос о проведении мероприятий, обеспечивающих безопасный проезд до зоны отдыха», — ответили представили департамента развития городского хозяйства Кургана.

Как пояснили в департаменте, автобусы не могут ездить по летнему маршруту до Голубых озер, потому что в месте поворота к водоему нанесена сплошная дорожная разметка. Из-за невозможности совершить поворот налево, перевозчики не запускают маршруты с продлением до места отдыха курганцев.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам приходится увеличивать время в пути, чтобы попасть на пляж «Голубые озера». В летние месяцы на пляж должны были ходить три городских автобусных маршрута.