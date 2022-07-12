В ХМАО за неделю утонул четвертый ребенок

13 июля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

В Урае утонул ребенок Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Урае на реке Конда обнаружили тело утонувшего 14-летнего ребенка. Это уже четвертый случай гибели ребенка на воде менее чем за неделю. О случившемся в Урае рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Поступило сообщение о том, что в районе дворца спорта „Старт“, на реке Конда в Урае, ушел ребенок под воду. Место было не оборудовано для купания, на реке сильное течение. Сообщение пришло от одного из ребят, которые там тоже купались. В час ночи нашли тело ребенка. Ведутся следственные следствия», — сказали в МЧС. Мэр Урая Тимур Закирзянов в личных социальных сетях рассказал, что в связи со случившемся в администрации города прошло экстренное совещание. «Река у нас коварная, есть быстрые течения, подводные воронки. К сожалению ребенок, который, как выяснилось, даже толком плавать не умел, пошел покупаться с друзьями, не предупредив никого. К сожалению, спасти ребенка не удалось», — сказал Закирзянов. Он добавил, что на данный момент в Урае нет мест пригодных для купания. В связи со случившимся власти города примут решение о запрете отдыха на прибрежной территории. Ранее URA.RU писало о трех случаях гибели детей на водоемах. Тогда Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели детей.

В Урае на реке Конда обнаружили тело утонувшего 14-летнего ребенка. Это уже четвертый случай гибели ребенка на воде менее чем за неделю. О случившемся в Урае рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Поступило сообщение о том, что в районе дворца спорта „Старт“, на реке Конда в Урае, ушел ребенок под воду. Место было не оборудовано для купания, на реке сильное течение. Сообщение пришло от одного из ребят, которые там тоже купались. В час ночи нашли тело ребенка. Ведутся следственные следствия», — сказали в МЧС. Мэр Урая Тимур Закирзянов в личных социальных сетях рассказал, что в связи со случившемся в администрации города прошло экстренное совещание. «Река у нас коварная, есть быстрые течения, подводные воронки. К сожалению ребенок, который, как выяснилось, даже толком плавать не умел, пошел покупаться с друзьями, не предупредив никого. К сожалению, спасти ребенка не удалось», — сказал Закирзянов. Он добавил, что на данный момент в Урае нет мест пригодных для купания. В связи со случившимся власти города примут решение о запрете отдыха на прибрежной территории. Ранее URA.RU писало о трех случаях гибели детей на водоемах. Тогда Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели детей.