09 июля 2022
08 июля 2022

Прокуратура проведет проверки из-за утонувших детей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , карьер, водоем
Прокуратура проверит, есть ли нарушения закона в трех случаях утопления детей в ХМАО Фото:

Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.

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Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства. «Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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