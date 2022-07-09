Прокуратура проведет проверки из-за утонувших детей в ХМАО

Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства.
«Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.
Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства. «Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.