Прокуратура проведет проверки из-за утонувших детей в ХМАО

10 июля 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит, есть ли нарушения закона в трех случаях утопления детей в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства. «Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме. Речь идет о случае, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий, сообщает пресс-служба ведомства. «Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан. Кроме того, прокуратуру заинтересовали возможные нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе прокуратуры заявили, что возьмут на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.