12 июля 2022

Пожар в центре Тюмени угрожает жилым домам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень
В центре Тюмени горит частный нежилой дом Фото:

В центре Тюмени, напротив Галерии «Вояж», горит заброшенный частный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМЧС России по Тюменской области. На видео с места событий видно, что огонь может перейти на соседний дом, в котором живут люди.

«Вызов о пожаре по адресу Строителей,5 поступил в 11 часов. Нежилой дом, площадью 7 на 8 квадратных метров был полностью охвачен огнем», — сообщили в пресс-службе

В настоящий момент в тушении пожара задействовано пять единиц специальной техники и 18 человек личного состава. О пострадавших информации не поступало.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В центре Тюмени, напротив Галерии «Вояж», горит заброшенный частный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМЧС России по Тюменской области. На видео с места событий видно, что огонь может перейти на соседний дом, в котором живут люди. «Вызов о пожаре по адресу Строителей,5 поступил в 11 часов. Нежилой дом, площадью 7 на 8 квадратных метров был полностью охвачен огнем», — сообщили в пресс-службе В настоящий момент в тушении пожара задействовано пять единиц специальной техники и 18 человек личного состава. О пострадавших информации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...