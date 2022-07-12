В центре Тюмени горит частный нежилой дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Тюмени, напротив Галерии «Вояж», горит заброшенный частный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМЧС России по Тюменской области. На видео с места событий видно, что огонь может перейти на соседний дом, в котором живут люди.

«Вызов о пожаре по адресу Строителей,5 поступил в 11 часов. Нежилой дом, площадью 7 на 8 квадратных метров был полностью охвачен огнем», — сообщили в пресс-службе

В настоящий момент в тушении пожара задействовано пять единиц специальной техники и 18 человек личного состава. О пострадавших информации не поступало.