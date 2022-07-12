В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».
«В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении.
Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей.
В доме большая гостиная с высокими потолками и камином с лепниной
В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей.