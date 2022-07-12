12 июля 2022

В Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении.

Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей.

В доме большая гостиная с высокими потолками и камином с лепниной
Фото:
Мебель в доме оставляют будущему владельцу
Фото:
В доме два этажа
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...