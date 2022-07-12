В Нижневартовске продают особняк для аристократов за 27 млн. Фото

13 июля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей. В доме большая гостиная с высокими потолками и камином с лепниной Фото: агентство «Этажи» Мебель в доме оставляют будущему владельцу Фото: агентство «Этажи» В доме два этажа Фото: агентство «Этажи»

В Нижневартовске (ХМАО) продают двухэтажный особняк с дорогой мебелью, камином с лепниной и кованой лестницей. На фото видно, что жилье оформлено в аристократическом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «В доме произведена отделка по дизайн-проекту. На полу на двух этажах постелен паркет (дуб). Дом полностью меблирован дорогой и красивой мебелью, которая остается новому владельцу. Лестница на второй этаж уникальна. Ковка ручной работы. В доме имеется шикарный холл с камином», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 360 квадратных метров с участком в 12 соток. Сам особняк находится в частном секторе старой части Нижневартовска. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью. Будущему покупателю такой дом обойдется в 25,5 миллионов рублей.