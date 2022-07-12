Девочку в челябинском лагере избили во время сончаса

Вместо сна дети издевались над одной из воспитанниц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска организовала проверку по публикации в соцсетях об избиении девочки в загородном лагере. Об этом URA.RU cообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Известно, что инцидент произошел во время тихого часа.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны должностных лиц учреждения и полноте принимаемых мер в части профилактики правонарушений несовершеннолетних», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU из собственных источников, избиение девочки происходило во время сончаса. Потерпевшей 13 лет, той девочке, что наносила удары — 15 лет. Возраста привлечения к административной или уголовной ответственности за нанесение побоев, не повлекших вреда здоровью, она не достигла. Он наступает с 16-ти лет.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сверстники в комнате детского лагеря избивают девочку. Руководство лагеря заявило, что передано материалы силовикам. Сотрудники полиции проводят проверку.