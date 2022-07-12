Водителю из ХМАО, сбившему 3 пешеходов в Люберцах грозит 7 лет. Видео

13 июля 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

В результате аварии погибло два человека Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Водителю из ХМАО, который совершил смертельное ДТП в городе Люберцы Московской области, грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские переквалифицировали изначальную статью обвинения на более тяжелую часть. Об этом URA.RU сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «В связи со смертью двух женщин, 1975 и 1976 годов рождения в результате ДТП в городе Люберцы следователем Следственного управления МУ МВД России „Люберецкое“ вынесено постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ. В настоящее время 47-летний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила Петрова. Само же ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте в городе Люберцы. Автомобиль каршеринга марки «KIA» выехал на встречную полосу движения и сбил трех человек на пешеходном переходе, которые пересекали проезжую часть на зеленый. После этого автомобиль каршеринга врезался в стоящую рядом машину такси. С места ДТП пострадавших отправили в больницу. Позже двое из них скончались. Как сообщил источник, близкий к расследованию уголовного дела, 47-летний водитель иномарки каршеринга приехал в столицу из Сургута несколько лет назад. Изначально за совершенную аварию ему грозило до двух лет лишения свободы. Его обвиняли по первой части 264 статьи Уголовного кодекса. Ранее URA.RU сообщало, что в Чувашии пьяный водитель из ХМАО сделал инвалидом пассажира совершив ДТП. Врачи так и не смогли поставить на ноги пострадавшего. Сейчас он прикован к постели и признан инвалидом. За содеянное югорчанин получил два года лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водителю из ХМАО, который совершил смертельное ДТП в городе Люберцы Московской области, грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские переквалифицировали изначальную статью обвинения на более тяжелую часть. Об этом URA.RU сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «В связи со смертью двух женщин, 1975 и 1976 годов рождения в результате ДТП в городе Люберцы следователем Следственного управления МУ МВД России „Люберецкое“ вынесено постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ. В настоящее время 47-летний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила Петрова. Само же ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте в городе Люберцы. Автомобиль каршеринга марки «KIA» выехал на встречную полосу движения и сбил трех человек на пешеходном переходе, которые пересекали проезжую часть на зеленый. После этого автомобиль каршеринга врезался в стоящую рядом машину такси. С места ДТП пострадавших отправили в больницу. Позже двое из них скончались. Как сообщил источник, близкий к расследованию уголовного дела, 47-летний водитель иномарки каршеринга приехал в столицу из Сургута несколько лет назад. Изначально за совершенную аварию ему грозило до двух лет лишения свободы. Его обвиняли по первой части 264 статьи Уголовного кодекса. Ранее URA.RU сообщало, что в Чувашии пьяный водитель из ХМАО сделал инвалидом пассажира совершив ДТП. Врачи так и не смогли поставить на ноги пострадавшего. Сейчас он прикован к постели и признан инвалидом. За содеянное югорчанин получил два года лишения свободы.