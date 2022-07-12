Суд вынес приговор свердловчанке, которая зарезала инвалида

Жительница Нижнего Тагила Зоя Павлова отправится в колонию на девять лет за то, что во время пьяной ссоры зарезала знакомого — инвалида по зрению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил Зое Павловой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что перед убийством свердловчанка, будучи пьяной, провоцировала сожителя, пытаясь поссориться с ним.
Когда конфликт перешел в острую стадию, Павлова схватилась за нож и воткнула его в грудь инвалида, который не мог сопротивляться. Скорая помощь не успела приехать на вызов, и мужчина умер.
В суде Павлова заявляла, что не собиралась убивать сожителя, но суд принял решение о ее виновности. Защита девушки может обжаловать приговор.
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