12 июля 2022

Суд вынес приговор свердловчанке, которая зарезала инвалида

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС. Курган , судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд отправил Зою Павлову в колонию на девять лет Фото:

Жительница Нижнего Тагила Зоя Павлова отправится в колонию на девять лет за то, что во время пьяной ссоры зарезала знакомого — инвалида по зрению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил Зое Павловой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что перед убийством свердловчанка, будучи пьяной, провоцировала сожителя, пытаясь поссориться с ним.

Когда конфликт перешел в острую стадию, Павлова схватилась за нож и воткнула его в грудь инвалида, который не мог сопротивляться. Скорая помощь не успела приехать на вызов, и мужчина умер.

В суде Павлова заявляла, что не собиралась убивать сожителя, но суд принял решение о ее виновности. Защита девушки может обжаловать приговор.

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Жительница Нижнего Тагила Зоя Павлова отправится в колонию на девять лет за то, что во время пьяной ссоры зарезала знакомого — инвалида по зрению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил Зое Павловой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что перед убийством свердловчанка, будучи пьяной, провоцировала сожителя, пытаясь поссориться с ним. Когда конфликт перешел в острую стадию, Павлова схватилась за нож и воткнула его в грудь инвалида, который не мог сопротивляться. Скорая помощь не успела приехать на вызов, и мужчина умер. В суде Павлова заявляла, что не собиралась убивать сожителя, но суд принял решение о ее виновности. Защита девушки может обжаловать приговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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