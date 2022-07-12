Челябинец отрыл в своем саду череп, убийцу нашли в колонии

Погибшего убили лопатой и закопали в земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска купил садовый участок и нашел на нем череп человека и его кости. Установлено, что человек был убит, а подозреваемый отбывает наказание в исправительной колонии, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Некоторое время назад 59-летний мужчина купил землю в Советском районе Челябинска и решил сделать на ней фруктовый сад с деревьями и кустарниками. Для проведения земляных работ вызвал экскаватор, который и отрыл череп, а затем кости человека, в основном его конечности. После проведения экспертизы выяснилось, что череп был поврежден еще при жизни его обладателя, возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — рассказал источник.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что прежний собственник земли, 53-летний мужчина, отбывает наказание в колонии. При допросе он подписал явку с повинной и рассказал, что убил своего знакомого лопатой в ходе бытового конфликта, а труп закопал в землю. Потом землю продал, а осужден за другие преступления, срок у него заканчивается лишь в 2027 году.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.