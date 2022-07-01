Курганец отдал 850 тысяч мошенникам, представившимся силовиками

02 июля 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

У 52-летнего мужчины выманили почти млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Половинского района (Курганская область) лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. «В отделение полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“ обратился местный житель, ставший очередной жертвой мошенников. Под предлогом помощи следствию злоумышленник путем обмана похитил 850 тысяч рублей», — написано на сайте управления. С потерпевшим злоумышленник общался в мессенджере WhatsApp. Под предлогом помощи следствию мошенник убедил мужчину перевести деньги на подконтрольные преступникам счета, открытые за пределами нашей страны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают, что «сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан и их денежные средства для разоблачения преступников». О пенсионерке из Катайска (Курганская область), которая перевела более 3 миллионов рублей мошенникам, когда те звонили по телефону и представлялись судебными приставами, URA.RU сообщало раннее. Женщина лишилась крупной суммы денег, рассчитывая получить компенсацию за якобы поддельные лекарства. Кроме того, жителей Курганской области предупреждали о звонках мошенников, номера которых определяются как телефон Следственного комитета. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Житель Половинского района (Курганская область) лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. «В отделение полиции „Половинское“ МО МВД России „Притобольный“ обратился местный житель, ставший очередной жертвой мошенников. Под предлогом помощи следствию злоумышленник путем обмана похитил 850 тысяч рублей», — написано на сайте управления. С потерпевшим злоумышленник общался в мессенджере WhatsApp. Под предлогом помощи следствию мошенник убедил мужчину перевести деньги на подконтрольные преступникам счета, открытые за пределами нашей страны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают, что «сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан и их денежные средства для разоблачения преступников». О пенсионерке из Катайска (Курганская область), которая перевела более 3 миллионов рублей мошенникам, когда те звонили по телефону и представлялись судебными приставами, URA.RU сообщало раннее. Женщина лишилась крупной суммы денег, рассчитывая получить компенсацию за якобы поддельные лекарства. Кроме того, жителей Курганской области предупреждали о звонках мошенников, номера которых определяются как телефон Следственного комитета.