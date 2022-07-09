Лжебанкиры лишили курганца крупной суммы денег

10 июля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Житель Кургана перевел мошенникам крупную сумму денег Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Кургана потерял более 800 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, представившемуся сотрудником банка. Об этом рассказали в областном управлении полиции. «Накануне на телефон 55-летнего жителя города Кургана позвонил лжесотрудник одного из банков, сообщив что на его имя подана заявка на оформление кредита. <…> мужчина через приложение оформил карту, снял с нее все деньги и через банкомат перевел мошенникам 833 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД региона. Звонившие уверили потерпевшего, что ему нужно «закрыть» кредит заемными средствами, чтобы не лишиться денег. Мужчина делал все по указаниям звонивших. Когда деньги ушли на их счета, «банкиры» сбросили звонок и заблокировали курганца. Он обратился за помощью к полицейским, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Курганской области обманули мошенники, представившиеся силовиками. Через мессенджер они убедили мужчину перевести им более 850 тысяч рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Житель Кургана потерял более 800 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, представившемуся сотрудником банка. Об этом рассказали в областном управлении полиции. «Накануне на телефон 55-летнего жителя города Кургана позвонил лжесотрудник одного из банков, сообщив что на его имя подана заявка на оформление кредита. <…> мужчина через приложение оформил карту, снял с нее все деньги и через банкомат перевел мошенникам 833 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД региона. Звонившие уверили потерпевшего, что ему нужно «закрыть» кредит заемными средствами, чтобы не лишиться денег. Мужчина делал все по указаниям звонивших. Когда деньги ушли на их счета, «банкиры» сбросили звонок и заблокировали курганца. Он обратился за помощью к полицейским, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Курганской области обманули мошенники, представившиеся силовиками. Через мессенджер они убедили мужчину перевести им более 850 тысяч рублей.