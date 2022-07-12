12 июля 2022

Челябинскую область ждут град, пожары и 37-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Калачево. Челябинск, лето, жара, зонт, зонтик, зной
Невыносимый зной в Челябинской области будет перемежаться шквальным ветром и грозами с градом Фото:

Синоптики ухудшили прогноз для Челябинской области. На фоне аномальной жары жителей региона 13 июля предупредили о ветре со скоростью более 25 метров в секунду, грозах и граде. Это следует из штормового предупреждения регионального ЦГМС.

«В ближайший час и до конца суток 13 июля в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. В отдельных районах области 13—15 июля ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), а на крайнем юге — чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса)», — говорится в экстренном предупреждении.

При этом 13, 14, 15 и 16 июля на Южном Урале ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, 15 июля термометры будут показывать до 37 градусов.

В пятницу на юге Челябинской области столбик термометра «доползет» до 37 градусов

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Синоптики ухудшили прогноз для Челябинской области. На фоне аномальной жары жителей региона 13 июля предупредили о ветре со скоростью более 25 метров в секунду, грозах и граде. Это следует из штормового предупреждения регионального ЦГМС. «В ближайший час и до конца суток 13 июля в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. В отдельных районах области 13—15 июля ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), а на крайнем юге — чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса)», — говорится в экстренном предупреждении. При этом 13, 14, 15 и 16 июля на Южном Урале ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, 15 июля термометры будут показывать до 37 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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